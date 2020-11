×Fichiers du thème manquants :

Thème de mariage : campagne chic

L'annonce du mariage

La mariée arbore une robe d’inspiration vintage

A la sortie de la cérémonie

Selon notre Wedding Planner Occitanie , ce thème aux couleurs pastel et blanche, alliera romantisme, écologie et simplicité.Tout d'abord vous allez annoncer l'ambiance à vos invités dès l'envoi du faire-part : sur fond blanc ou beige, avec incrustations de fleurs, branches de cerisiers ou papillons dorées, argent, dorés, blancs, rose ou verts. Vous pouvez également opter pour des faire-part écolo, sur papier recyclé.Années 30 (O' d’amour chez Tougani Virginie, 100 fleurs chez Fanny Liautard, Charis chez Cymbeline, Nathalie chez Christophe Le Bo) ou 70 (Elixirs de fleurs chez Pronuptia, Stephen chez Suzanne Ermann, Joseph chez Delphine Manivet, Adonis chez Hervé Mariage). Le marié choisira un costume assorti et portera un borsalino ou un bandana dans les cheveux, suivant l’époque choisie. (voir : composition florale)Vous pourrez mettre à disposition des enfants des petits paniers en osier à vos couleurs, piqués de fleurs ou de papillons. A l'intérieur, des brins de lavande ou de pétales de rose. Vous pouvez également leur proposer des machines à bulles, elles amuseront beaucoup les enfants et sont du plus bel effet.